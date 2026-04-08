Детальніше про наслідки атаки повідомила керівниця юридичного відділу заводу Анастасія Чередникова для Суспільного.

Що відомо про російський обстріл НПЗ?

Під час атаки 8 квітня російська армія вкотре поцілила "Шахедами" по НПЗ у Харківському районі. За словами Анастасії Чередникової, об'єкт у Мерефі зазнав значних збитків.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, запевнила Чередникова. Проте це вже щонайменше п'ята атака росіян на підприємство з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас вона запевнила, що завод планує відновити роботу.

Ліквідація пожежі після удару по Харківщині / Фото ДСНС

Будемо відновлювати роботу, але скільки це займе часу – не готові сказати,

– додали на підприємстві.

Також начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через атаки у Мерефі було пошкоджено чотири приватні будинки та три автівки.

