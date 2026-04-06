Потенційну загрозу в небі над містами України моніторять у Повітряних силах ЗСУ.
Куди летять російські БпЛА?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою і перебувати в укриттях у разі загрози для вашої області. Відслідковуйте рух повітряних цілей за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Групи ворожих БпЛА з Херсонщини в напрямку Кривого Рогу. БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, вектор руху Кропивницький. БпЛА на Чернігівщині в районі населеного пункту Корюківка, курс південно-західний. Швидкісна ціль з Донеччини на Дніпропетровщину, вектор – Межова. БпЛА на півночі Чернігівщини в районі населеного пункту Холми. БпЛА повз Нову Каховку на Херсонщині, курс – північно-західний (Миколаївщина). Пуски КАБ на північний схід Харківщини.
Групи ворожих БпЛА з Херсонщини в напрямку Кривого Рогу.
БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, вектор руху Кропивницький.
БпЛА на Чернігівщині в районі населеного пункту Корюківка, курс південно-західний.
Швидкісна ціль з Донеччини на Дніпропетровщину, вектор – Межова.
БпЛА на півночі Чернігівщини в районі населеного пункту Холми.
БпЛА повз Нову Каховку на Херсонщині, курс – північно-західний (Миколаївщина).
Пуски КАБ на північний схід Харківщини.