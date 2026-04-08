Подробнее о последствиях атаки сообщила руководитель юридического отдела завода Анастасия Чередникова для Суспільного.
Что известно о российском обстреле НПЗ?
Во время атаки 8 апреля российская армия в очередной раз попала "Шахедами" по НПЗ в Харьковском районе. По словам Анастасии Чередниковой, объект в Мерефе понес значительный ущерб.
В результате обстрела никто не пострадал, заверила Чередникова. Однако это уже по меньшей мере пятая атака россиян на предприятие с начала полномасштабного вторжения.
В то же время она заверила, что завод планирует возобновить работу.
Ликвидация пожара после удара по Харьковской области / Фото ГСЧС
Будем восстанавливать работу, но сколько это займет времени – не готовы сказать,
– добавили на предприятии.
Также начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что из-за атаки в Мерефе были повреждены четыре частных дома и три автомобиля.
Последние атаки на Украину
Во время атаки на 8 апреля Воздушные силы ВСУ зафиксировали 176 вражеских беспилотников. Силы ПВО обезвредили 146 российских дронов, однако произошли попадания 24 БПЛА на 12 локациях.
В частности, дроны атаковали Одесскую область. Повреждена гражданская и портовая инфраструктура. Частично разрушены склад и хозяйственное помещение. Предварительно, никто не пострадал.
Накануне в поселке Великий Бурлук на Харьковщине из-за российского обстрела произошел пожар на историческом памятнике архитектуры XIX века. Также обошлось без пострадавших.