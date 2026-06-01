Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно о ракетном ударе по Мерефе на Харьковщине?

По предварительной информации, для обстрела оккупанты использовали ракету. Взрыв прогремел в пределах населенного пункта, после чего на место происшествия прибыли все профильные службы. По состоянию на данный момент информация о погибших или пострадавших не поступала.

В то же время данные о возможных разрушениях и последствиях атаки еще уточняются. На месте работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и устанавливают все обстоятельства российского удара.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до завершения опасности.

Напомним, что Россия не впервые атакует город. 4 мая российские войска нанесли удар по Мерефе баллистической ракетой "Искандер". В результате атаки погибли семь человек – четверо мужчин в возрасте 50, 59, 63 и 68 лет и трое женщин в возрасте 41, 52 и 74 года. По данным полиции, ранения получили 36 человек, среди них – двухлетний ребенок и подростки 16 и 17 лет.

17 апреля Мерефа также попала под массированный обстрел оккупантов. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали. Частично было разрушено здание гражданского предприятия.

8 апреля Россия осуществила атаку "Шахедами" на НПЗ в городе. Предприятие получило значительные повреждения. Кроме того, из-за атаки в Мерефе были повреждены четыре частных дома и три автомобиля.