Постраждали також житлові райони. Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України та голова ОВА Олег Кіпер.
Які наслідки атаки на Одещину?
Під час нічної атаки безпілотники атакували один із портів в області.
Постраждали складські майданчики та два ангари, адміністративно-побутові приміщення. Також зафіксовано займання контейнерів та чотирьох автомобілів.
На щастя, ніхто не постраждав. На місці атаки працюють усі відповідні служби.
Росія атакувала порт на Одещині / Фото Мінрозвитку
Окрім портів, під час нічної атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхові будинки у Чорноморську.
Пошкоджено фасад, дах та скління приватного житлового будинку, зруйновано недобудову. Окрім того, сталося загоряння балкона та газової труби у багатоповерхівці.
Атака на Одещину / Фото ОВА
Останні атаки на Україну
Окупанти влаштували пекло на Дніпропетровщині. Вони обстріляли вночі 3 райони області. На жаль, є загиблий, а також поранені – 42-річна жінка та 12-річний хлопчик.
Кілька вибухів з ночі до ранку пролунало у Харкові. Ворог цілився по об'єкту критичної інфраструктури.
А 1 квітня увечері у Чугуєві БпЛА влучив у 5-поверховий житловий будинок. Постраждали 3 жінки.