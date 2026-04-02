Постраждали також житлові райони. Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України та голова ОВА Олег Кіпер.

Дивіться також Україну знову тероризували десятки БпЛА: як відпрацювала ППО

Які наслідки атаки на Одещину?

Під час нічної атаки безпілотники атакували один із портів в області.

Постраждали складські майданчики та два ангари, адміністративно-побутові приміщення. Також зафіксовано займання контейнерів та чотирьох автомобілів.

На щастя, ніхто не постраждав. На місці атаки працюють усі відповідні служби.

Росія атакувала порт на Одещині / Фото Мінрозвитку

Окрім портів, під час нічної атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхові будинки у Чорноморську.

Пошкоджено фасад, дах та скління приватного житлового будинку, зруйновано недобудову. Окрім того, сталося загоряння балкона та газової труби у багатоповерхівці.

Останні атаки на Україну

  • Окупанти влаштували пекло на Дніпропетровщині. Вони обстріляли вночі 3 райони області. На жаль, є загиблий, а також поранені – 42-річна жінка та 12-річний хлопчик.

  • Кілька вибухів з ночі до ранку пролунало у Харкові. Ворог цілився по об'єкту критичної інфраструктури.

  • А 1 квітня увечері у Чугуєві БпЛА влучив у 5-поверховий житловий будинок. Постраждали 3 жінки.