О взрывах в разных городах сообщали мониторы и местные сообщества. 24 Канал рассказывает, какая есть информация на данный момент.

Баллистическая атака 3 апреля: что известно?

Ближе к 4 утра 3 апреля в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сразу сообщили, что говорится об угрозе баллистического обстрела.

Информация о первых ракетах появилась через какую-то минуту – они летели на Харьков. Местные сообщества, ОВА и городской голова Игорь Терехов сообщили о взрывах в городе. Речь шла, в частности, об ударе по меньшей мере четырьмя ракетами по Киевскому району. Они повредили несколько многоэтажных жилых домов – там выбиты окна, перебит газопровод.

В это же время российская армия запустила баллистику и на Днепропетровскую область, а также на Запорожье. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области. А мониторы известили о спуске баллистики на Павлоград.

Информации о пострадавших и повреждениях на момент публикации не было. Мониторы отмечают, что враг применил не менее 10 ракет.

К каким еще атакам прибегла Россия этой ночью?