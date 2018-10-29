У Меркель відреагували на інформацію, що вона йде з посади
В уряді Німеччини офіційно прокоментували інформацію про те, що Ангела Меркель має намір покинути пост глави партії "Християнсько-демократичний союз".
29 жовтня агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Ангела Меркель покине посаду глави "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (ХДС).
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Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт запевнив, що у планах Меркель доопрацювати канцлером до кінця терміну.
Про це він заявив у понеділок журналістам у Берліні, пишуть німецькі ЗМІ.
Зайберт нагадав, що раніше Меркель заявляла про те, що має намір доопрацювати термін повноважень канцлера до кінця, тобто до 2021 року.
Ангела Меркель очолює партію ХДС з 2000 року, а з 2005 року перебуває на посаді канцлера Німеччини.
27 жовтня президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН провели спільний саміт у Стамбулі щодо Сирії, де домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами. Німецькі політики розкритикували Меркель за участь у цьому саміті.