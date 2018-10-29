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      Що означатиме для України відхід Меркель від лідерства в правлячій партії?

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      Ангела Меркель хоче залишити посаду голови ХДС
      Ангела Меркель хоче залишити посаду голови ХДС / 24 канал

      Рішення Ангели Меркель залишити пост глави ХДС пов’язане з тим, що вона як відповідальний політик не хоче, аби певний негатив через емігрантську кризу вплинув на позиції партії. Тому її відхід від лідерства в партії недобре для України.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Як нагадує фахівець Меркель мала дуже велику популярність у Німеччині і ЄС. Завдяки їй ЄС вийшов з економічної кризи 2008 року, відбулося економічне пожвавлення. У зв’язку з агресією Росії проти України Німеччина і на зовнішній арені відіграє лідерську роль.

      Мігрантська криза, пов’язана з бойовими діями Росії в Сирії, підірвала популярність Меркель на тлі росту правих настроїв у Німеччині. Хоча канцлер все зробила у відповідності до норм і цінностей ЄС – тимчасово впустила до країни мільйон біженців і вимагала від інших держав погодитися на квоти для мігрантів. Але це позначилося на тому, що її партія ХДС трохи поступилася на останніх виборах у Баварії. Тому це рішення – більше внутрішній тиск самої Меркель, що її лідерство тягне партію вниз. Але вона залишиться на посаді канцлера,
      – наголосив Олександр Хара.

      За словами дипломата, у випадку відходу від лідерства Меркель у ХДС зовнішня політика Німеччини не зазнає швидко кардинальних змін щодо Росії і України. Хоча, зазначає експерт, у цілому німці розуміють небезпеку з боку Путіна. Але, на відміну від Меркель, яка вважає, що діалог – діалогом, але поступок не повинно бути, поки Росія не почне виконувати певні умови, в уряді ФРН хотіли б бачити Путіна більш активним гравцем у Німеччині.

      Ангела Меркель – скеля, яка підтримує Україну в боротьбі з російським агресором. Хоча інколи нам здається, що реакція ЄС на агресію РФ м’яка. Втім, враховуючи саме об’єднання і складні механізми ухвалення рішень в ЄС, то Меркель треба дати Героя України за те, що вона об’єднала і досі тримає Європу в протистоянні з РФ,
      – підкреслив Олександр Хара.

      Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель залишить посаду глави партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (ХДС). Про це повідомляє повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело.

      Меркель очолювала партію ХДС з 2000 року, а з 2005 року перебуває на посаді канцлера Німеччини. 27 жовтня президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН провелиспільний саміт у Стамбулі щодо Сирії, де домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами. Німецькі політики розкритикували Меркель за участь у цьому саміті.

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 1 листопада.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Володимир Путін Ангела Меркель Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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