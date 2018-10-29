Після саміту у Стамбулі Путін висунув ультиматум щодо Сирії

Після саміту лідерів Німеччини, Франції, Туреччини та Росії у Стамбулі президент РФ Володимир Путін заявив, що залишає за собою право приєднатися до наступу Асада.

Перший в історії саміт, присвячений врегулюванню ситуації в Сирії, відбувся 27 жовтня у Стамбулі.

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У ньому взяли участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін.

За підсумками цього саміту, російський лідер заявив, що залишає за собою право приєднатися до військової кампанії сил президента Сирії Башара Асада в разі, якщо провокації з боку збройних угруповань в Ідлібі продовжаться, інформує "Русская служба BBC".

Він оголосив свій ультиматум щодо створення так званої буферної зони в районі провінції Ідліб.

У випадку, якщо радикальні елементи будуть перешкоджати вирішенню цього завдання, будуть здійснювати збройні провокації з ідлібської зони, Росія залишає за собою право надати дієву підтримку рішучих дій сирійського уряду з ліквідації цього вогнища терористичної загрози,

– пригрозив Путін.

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В свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що будь-який силовий сценарій розв'язання ситуації в Ідлібі неприпустимий.

Меркель заявила, що Захід не потерпить застосування хімічної зброї в Сирії, а домовленості між Москвою і Анкарою про створення буферної зони повинні перерости в повноцінне перемир'я.