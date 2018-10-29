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      После саммита в Стамбуле Путин выдвинул ультиматум относительно Сирии

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      Путин объявил свой ультиматум относительно Сирии
      Путин объявил свой ультиматум относительно Сирии / Getty images

      После саммита лидеров Германии, Франции, Турции и России в Стамбуле президент РФ Владимир Путин заявил, что оставляет за собой право присоединиться к наступлению Асада.

      Первый в истории саммит, посвященный урегулированию ситуации в Сирии, состоялся 27 октября в Стамбуле.

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      В нем приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин.

      По итогам этого саммита, российский лидер заявил, что оставляет за собой право присоединиться к военной кампании сил президента Сирии Башара Асада в случае, если провокации со стороны вооруженных группировок в Идлибе продолжатся, информирует "Русская служба BBC".

      Он объявил свой ультиматум относительно создания так называемой буферной в районе провинции Идлиб.

      В случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут осуществлять вооруженные провокации с идлибськои зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительных действий сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы,
      – пригрозил Путин.

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      В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что любой силовой сценарий решения ситуации в Идлибе недопустим.

      Меркель заявила, что Запад не потерпит применения химического оружия в Сирии, а договоренности между Москвой и Анкарой о создании буферной зоне должны перерасти в полноценное перемирие.

      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Башар Асад война Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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