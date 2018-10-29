Что будет означать для Украины уход Меркель от лидерства в правящей партии?

Решение Ангелы Меркель покинуть пост главы ХДС связано с тем, что она как ответственный политик не хочет, чтобы определенный негатив из-за эмигрантского кризиса повлиял на позиции партии. Поэтому ее уход от лидерства в партии нехорош для Украины.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Как напоминает специалист Меркель имела очень большую популярность в Германии и ЕС. Благодаря ей ЕС вышел из экономического кризиса 2008 года, состоялось экономическое оживление. В связи с агрессией России против Украины Германия и на внешней арене играет лидирующую роль.

Мигрантский кризис, связанный с боевыми действиями России в Сирии, подорвал популярность Меркель на фоне роста правых настроений в Германии. Хотя канцлер все сделала в соответствии с нормами и ценностями ЕС – временно впустила в страну миллион беженцев и требовала от других государств согласиться на квоты для мигрантов. Но это сказалось на том, что ее партия ХДС немного уступила на последних выборах в Баварии. Поэтому это решение – больше внутреннее давление самой Меркель, что ее лидерство тянет партию вниз. Но она останется на посту канцлера,

– отметил Александр Хара.

По словам дипломата, в случае ухода от лидерства Меркель в ХДС внешняя политика Германии не испытает быстро кардинальных изменений относительно России и Украины. Хотя, отмечает эксперт, в целом немцы понимают опасность со стороны Путина. Но, в отличие от Меркель, которая считает, что диалог – диалогом, но уступок не должно быть, пока Россия не начнет выполнять определенные условия, в правительстве ФРГ хотели бы видеть Путина более активным игроком в Германии.

Ангела Меркель – скала, которая поддерживает Украину в борьбе с российским агрессором. Хотя иногда нам кажется, что реакция ЕС на агрессию РФ мягкая. Впрочем, учитывая именно объединение и сложные механизмы принятия решений в ЕС, то Меркель надо дать Героя Украины за то, что она объединила и все еще держит Европу в противостоянии с РФ,

– подчеркнул Александр Хара.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост главы партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС). Об этом сообщает сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.



Мерклель возглавляла партию ХДС с 2000 года, а с 2005 года находится на посту канцлера Германии. 27 октября президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ провели общий саммит в Стамбуле относительно Сирии, где договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбу с террористическими группами. Немецкие политики раскритиковали Меркель за участие в этом саммите.



Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 1 ноября.