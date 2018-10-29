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      Ангела Меркель не буде балотуватись в канцлери на новий термін

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      Ангела Меркель не буде балотуватись на новий термін
      Ангела Меркель не буде балотуватись на новий термін / Фото з вільних джерел

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не стане балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду.

      Про це повідомляє Bloomberg.

      Читайте також: У Меркель відреагували на інформацію, що вона йде з посади

      Виступаючи на прес-конференції, Меркель висловила розчарування з приводу результатів виборів у федеральній землі Гессен, де ХДС переміг, але виступив значно гірше, ніж на попередніх виборах.

      "ХДС не зміг переконати виборців", – сказала Меркель.

      Меркель також підтвердила інформацію про відмову від посту глави "Християнсько-демократичного союзу Німеччини" (ХДС). І заявила, що не братиме участі в партійних виборах, які пройдуть в грудні 2018 року.

      Нагадаємо, 27 жовтня президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН провели спільний саміт у Стамбулі щодо Сирії, де домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами. Німецькі політики розкритикували Меркель за участь у цьому саміті.

      До слова, канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 1 листопада.

      Теги: Ангела Меркель Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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