Ангела Меркель не буде балотуватись в канцлери на новий термін

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не стане балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Виступаючи на прес-конференції, Меркель висловила розчарування з приводу результатів виборів у федеральній землі Гессен, де ХДС переміг, але виступив значно гірше, ніж на попередніх виборах.

"ХДС не зміг переконати виборців", – сказала Меркель.

Меркель також підтвердила інформацію про відмову від посту глави "Християнсько-демократичного союзу Німеччини" (ХДС). І заявила, що не братиме участі в партійних виборах, які пройдуть в грудні 2018 року.

Нагадаємо, 27 жовтня президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН провели спільний саміт у Стамбулі щодо Сирії, де домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами. Німецькі політики розкритикували Меркель за участь у цьому саміті.



До слова, канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 1 листопада.