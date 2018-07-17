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Ангела Меркель: донька пастора, піонерка, розлучниця

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Факти з біографії Меркель
Факти з біографії Меркель

Одна з найвпливовіших людей світу канцлер Німеччини Ангела Меркель святкує сьогодні, 17 липня, день народження. Меркель виповнилося 64 роки. Як вона добилася успіху, з чого починала і чи є темні сторінки в її біографії?

Донька священика і піонерка

Ангела Меркель народилася у родині лютеранського пастора і вчительки. Її дівоче прізвище Каснер. Сім’я жила у Східній Німеччині. Батько Меркель утримувався від будь-яких коментарів щодо політики, тож його вважали переконаним комуністом. Сама Ангела навіть була піонером. Така поведінка батька дала можливість родині жити в нормальних умовах. В їхньому розпорядженні було два автомобілі.

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Меркель біографія

Меркель у дитинстві

Меркель має польське коріння. Але в школі вона вивчила російську мову, а вже згодом англійську. Будучи школяркою, вона перемогла на олімпіаді і відвідала Ррадянський Союз. Можливо, це одна з причин їхніх теплих стосунків з Путіним?

Алкоголь і цигарки

Меркель біографія

Ангела Меркель у юності

Попри те, що Ангела росла у сім’ї пастора, її поведінка була дуже далекою від ідеальної. Хоча школу вона закінчила на відмінно, траплялися в неї й найнижчі оцінки. В одному із інтерв’ю канцлер Німеччини зізналася, що на випускному з школи вона так перепила, що майже нічого не пам’ятає. Вже будучи студенткою, Меркель курила по пачці сигарет на день. Але потім кинула. До речі, її улюбленими гуртами були Beatles і Rolling Stones. Зараз надає перевагу класиці.

Меркель факти

Меркель мала активне студентське життя

Подружнє життя

Як відомо, в політика немає дітей. Однак вона не без особистого життя. Меркель двічі одружена.

У 20 років вона знайомиться з фізиком (сама Меркель теж фізик за освітою, навіть захистила дисертацію) Ульріхом Меркелем. За 3 роки пара одружилася. Але протривав шлюб не надто довго, за 5 років Ангела і Ульріх розлучилися. А розійшлися ще за рік до офіційного розлучення. Щоправда, майбутня бундесканцлерін залишила собі прізвище першого чоловіка.

Меркель одружена

Меркель і Йоахім Зауер

Другий чоловік Меркель теж науковець. У 1998 році політик одружується з професором, науковцем з світовим ім’ям Йоахімом Зауером. Для нього Ангела теж друга дружина, у першому шлюбі науковець має двох дітей. А зустрічатися пара почала, коли Зауер ще був одруженим.

Стиль Меркель

Канцлер Німеччини не раз визнавалася найвпливовішою жінкою світу. З нею рахуються, до її позиції прислуховуються. Імовірно, твердості її словам додає строгість стилю. Меркель не носить прикрас: на ній ви не помітите ні браслетів, ні сережок. На її обличчі практично відсутній макіяж. А замість суконь і спідниць політик надає перевагу офіційним брючним костюмам. Тож, коли Володимир Путін на одній із останніх зустрічей подарував Меркель букет, це вважалося поганим тоном і приниженням його німецької колеги.

Меркель Путін

Подарунок Путіна політологи назвали образою канцлерки

Меркель – затятий футбольний вболівальник. Її нерідко можна побачити з гальбою пива. Політик не соромиться відпочивати, щиро виражати емоції.

Меркель пиво

Канцлер любить пиво

За антисемітизм?

Один раз у 2015 році Меркель оговорилася і це ледь не вилилося у величезний скандал! Політик у своїй заяві помилково сказала, що антисемітизм є урядовим та громадянським обов'язком Німеччини. Але вже у виправленому варіанті йдеться про те, що у Німеччині не повинно бути місця для ненависті до євреїв та мусульман.

Меркель життя

Як змінювалася Меркель

Хоча найбільше канцлера критикували за її політику щодо мігрантів, а також повільне засудження насильницьких антимігрантських протестів. Після приїзду в країну понад 100 тисяч мігрантів рейтинги Меркель знизилися максимально за її політичну кар’єру.

Попри це, Меркель залишається канцлером Німеччини вже майже 13 років та одним з найвпливовіших політиків у світі.

Автор: Настя Сукач
Теги: Новини політики Публікації Статті Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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