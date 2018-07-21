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Кому більше довіряють німці – Макрону чи Меркель: оприлюднені неочікувані результати опитування

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Кому більше довіряють німці – Макрону чи Меркель
Кому більше довіряють німці – Макрону чи Меркель / Фото із соцмереж

Інститут громадської думки Emnid опублікував результати опитування про довіру до світових політиків.

Згідно з результатами опитування, німці більше довіряють президенту Франції Еммануелю Макрону, ніж канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Про це повідомляє DW.

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55% респондентів виявляють "швидше високу" довіру французькому президентові, а ще 30% – "швидше низьку".

Водночас 51% опитаних мають високу довіру до Меркель, хоча 45 відсотків не довіряють канцлеру.

Російський президент Володимир Путін не користується популярністю серед громадян Німеччини: йому вірять лише 18% учасників опитування. Найменшу прихильність німців вдалося завоювати президенту США Дональду Трампу: йому не довіряють 92% респондентів.

Всього в опитуванні Emnid взяли участь 1011 осіб.

Теги: Новини політики Ангела Меркель Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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