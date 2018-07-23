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У Мюнхені пройшли протести проти політики партії Християнсько-соціальний союз

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Понад 25 тисяч людей взяли участь у потестах попри зливу
Понад 25 тисяч людей взяли участь у потестах попри зливу / dw.com

В неділю, 22 липня, у Мюнхені десятки тисяч людей протестували проти "політики страху" яка проявляється щодо біженців у політиці партії Християнсько-соціальний союз.

Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що марш протесту пройшов попри зливу. Керівній у Баварії партії Християнсько-соціальний союз закидають "безвідповідальну політику розколу".

У поліції зазначили, що у протестах взяли участь понад 25 тисяч людей.

Протести підтримало 150 організацій. Серед них місцеві осередки Соціал-демократичної, Лівої та інших партій, профспілка ver.di, організації з допомоги біженцям і навіть два мюнхенські театри, передають місцеві ЗМІ.

У самій партії критично відреагували на протести.

Люди в Баварії знають, чим є ХСС. Ця федеральна земля не була би такою, як зараз, якби не десятиліття урядування ХСС,
– заявили представники партії у своєму Twitter та Facebook.

 

Теги: Новини політики протести біженці
Джерело: 24 Канал
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