Російський чиновник попри санкції потрапив до Берліна: від Меркель чекають пояснень

24 липня канцлер ФРН Ангела Меркель і глава МЗС Німеччини Хайко Маас зустрілися у Берліні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровом та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим попри те, що на російського воєначальника накладені санкції ЄС.

На зустрічі йшлося про конфлікти на сході України та в Сирії, а також, очевидно, про те, як можна відвести підтримуваних Іраном повстанців у Сирії від кордону з Ізраїлем, припускає Bild, адже, згідно з офіційною інформацією з Берліна, "розмова була конфіденційною".

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"Герасимов вважається головним стратегом інтервенції РФ в Сирію – із 6 тисячами вбитих російськими бомбами мирних жителів і двома мільйонами біженців з кінця 2015-го. Крім того, з квітня 2014 року він внесений у список санкцій ЄС через його роль у війні на сході України", – зауважують автори публікації.

Як зазначають у МЗС ФРН, дозвіл Герасимову в'їхати в країну був винятковим випадком. Між тим точний зміст розмови німецьких та російських чиновників не повідомляється, йдеться у статті.

Така поведінка німецького уряду активізувала опозицію, яка тепер вимагає пояснення ситуації. Те, що Берлін мовчить про зміст зустрічі з провідними російськими політиками, є "прикрим і дивним", зазначив у розмові з виданням експерт партії ВДП із зовнішньополітичних питань Біджан Джір-Сарай. "Це мовчання робить зустріч підозрілою", – наголосив політик.

Невдоволення висловив і зовнішньополітичний експерт партії "зелених" Омід Нуріпур.

Уже тільки те, що уряд запрошує до Німеччини офіційних осіб, яким заборонено в'їжджати в ЄС, важко зрозуміти,

– вважає політолог.

Представник німецьких "зелених" також повідомив про намір його партії розслідувати ситуацію на рівні парламенту.

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