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Меркель обговорила з Лавровим ситуацію на сході України

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Меркель та Лавров провели зустріч у Берліні
Меркель та Лавров провели зустріч у Берліні / Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим обговорили ситуацію на сході України.

Про це йдеться у повідомленні заступника речника федерального уряду Ульріке Деммер, що розміщене на сайті уряду Німеччини.

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Нагадаємо, що 20 липня президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої політики домовилися про зустріч 24 липня.

Зазначається, що зустріч пройшла 24 липня у Берліні за участі Меркель, міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, Лаврова та Герасимова.

Розмова зосереджувалася на ситуації, що склалася на Середньому Сході, особливо у Сирії. Конфлікт на сході України також обговорювався,
– йдеться у повідомленні.

Додамо, що у Міністерстві закордонних справ України підтвердили плани провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів у кінці цього тижня.

Теги: Ангела Меркель Сергій Лавров Новини політики Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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