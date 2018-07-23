Політдиректори "нормандської четвірки" обговорять проведення референдуму на Донбасі, – заява РФ

Статс-секретар – заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін заявив, що політдиректори країн "нормандської четвірки" обговорять запропоноване Москвою проведення референдуму на Донбасі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Таку заяву російський дипломат зробив, коментуючи пропозицію Москви щодо можливості проведення референдуму на Донбасі, яку відкидають Україна та США.

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"Наприкінці цього тижня має відбутися на рівні політдиректорів країн "нормандської четвірки" зустріч у Берліні, де буде розмова про те, як нам просуватися в реалізації мінських домовленостей. Там поговоримо", – сказав Карасін.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запропонував американському лідеру провести референдум, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Проте поки що Путін не озвучив відповідний план.