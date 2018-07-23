Политдиректоры "нормандской четверки" обсудят проведение референдума в Донбассе, – заявление РФ

Статс-секретарь – заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что политдиректоры стран "нормандской четверки" обсудят предложенное Москвой проведения референдума на Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Такое заявление российский дипломат сделал, комментируя предложение Москвы о возможности проведения референдума на Донбассе, которую отбрасывают Украину и США.

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"В конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран "нормандской четверки" встреча в Берлине, где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации минских договоренностей. Там поговорим", – сказал Карасин.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил американскому лидеру провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Однако пока Путин не озвучил соответствующий план.