Референдум на Донбасі: Тука зізнався, що найбільше його здивувало та обурило

Чимало українських опозиційних політиків показали неприпустиму та непатріотичну поведінку коментуючи пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо проведення референдуму на українському Донбасі, яку він ймовірно запропонував під час зустрічі президентому США Дональдому Трампому.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Прямий".

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У мене не має жодних сумнівів, що Путін міг дати такі пропозиції, і що він їх запропонував, я цілком припускаю. Мене більше здивували, м’яко кажучи, не пропозиції Путіна, а реакція наших різного калібру опозиціонерів,

– сказав політик.

За його словами, реакція деяких українських політиків на інформацію про таку пропозицію глави Кремля була неприпустимою.

"Не встигла агенція Bloomberg оприлюднити цю інформацію, як з різних каналів від різних політичних сил полились тези: без нас про нас домовились, Трамп зрадив Україну, Сполучені Штати зрадили, без нас будуть референдум проводити, Порошенко злив Донбас… Вважаю це просто непатріотичним з боку опозиціонерів і неприпустимою таку поведінку", – наголосив Тука.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg повідомив, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Однак поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.