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Референдум на Донбасі: Гримчак пояснив, чому ідея Путіна не буде реалізована

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Гримчак прокоментував ідею Путіна провести референдум на Донбасі
Гримчак прокоментував ідею Путіна провести референдум на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Референдум, який ймовірно запропонував провести на Донбасі президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, на окупованій території України не буде відбуватися.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Громадському".

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За словами чиновника, жодної офіційної інформації про пропозицію Путіна щодо проведення референдуму на Сході України немає. Він додав, що є лише повідомлення "якихось не названих джерел" і коментар речника президента РФ Пєскова, який сказав, що йому нічого про це не відомо.

"Мені здається, що цей вкид в інформаційний простір був зроблений для того, щоб прикрити тему українського референдуму тому, що Путін в своєму виступі на тій же прес-конференції заявив, що ми провели референдум в Криму. Тобто Росія у виступі свого президента визнала, що проводила референдум на території незалежної держави Україна, з порушенням всіх міжнародних норм, правил і, фактично, підтвердила, що Крим вона окупувала – це друге", – заявив Гримчак.

Заступник міністра підкреслив, що референдум в окупованих районах Донбасу неможливий.

Третє: ніхто на території України не буде проводити референдумів на окупованих територіях. Так само, як весь світ не визнав референдум в Криму, так само не будуть визнані референдуми навіть, якщо їх організовуватиме РФ. Під дулами автоматів референдуми не проводяться,
– заявив Гримак.

Також, український чиновник пояснив, що таке референдум у відповідності до Мінських домовленостей.

"Це, за порядком організації, майже такий самий процес, як і вибори. А вибори повинні відбутися в той момент, коли будуть виведені російські війська, російські найманці, роззброєні незаконні військові формування і буде забезпечені безпечні умови для проведення місцевих виборів, за участі всіх українських партій, ГО, ЗМІ і тому подібне. Тому, мені здається, що це просто цілеспрямований вкид, щоб відвернути увагу від всього іншого", – підсумував він.

Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера залишається незмінною: Крим було незаконно анексовано Москвою.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Підкреслювалося, що поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Україна – Росія Анексія Криму Новини Росії Юрій Гримчак Новини політики
Джерело: 24 Канал
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