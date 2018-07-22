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Референдум на Донбассе: Грымчак объяснил, почему идея Путина не будет реализована

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Гримчак прокомментировал идею Путина провести референдум на Донбассе
Гримчак прокомментировал идею Путина провести референдум на Донбассе / Фото из открытых источников

Референдум, который вероятно предложил провести на Донбассе президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, на оккупированной территории Украины не будет происходить.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в интервью "Громадському".

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По словам чиновника, никакой официальной информации о предложении Путина о проведении референдума на Востоке Украины нет. Он добавил, что есть лишь сообщение "каких-то не названных источников" и комментарий пресс-секретаря президента РФ Пескова, который сказал, что ему ничего об этом не известно.

"Мне кажется, что этот вброс в информационное пространство был сделан для того, чтобы прикрыть тему украинского референдума потому, что Путин в своем выступлении на той же пресс-конференции заявил, что мы провели референдум в Крыму. То есть Россия в выступлении своего президента признала, что проводила референдум на территории независимого государства Украина, с нарушением всех международных норм, правил и, фактически, подтвердила, что она оккупировала Крым – это второе", – заявил Гримчак.

Заместитель министра подчеркнул, что референдум в оккупированных районах Донбасса невозможен.

Третье: никто на территории Украины не будет проводить референдумов на оккупированных территориях. Так же, как весь мир не признал референдум в Крыму, так же не будут признаны референдумы даже, если их будет организовывать РФ. Под дулами автоматов референдумы не проводятся,
– заявил Гримак.

Также, украинский чиновник пояснил, что такое референдум в соответствии с Минскими договоренностями.

"Это, в соответствии с порядком организации, почти такой же процесс, как и выборы. А выборы должны состояться в тот момент, когда будут выведены российские войска, российские наемники, разоружены незаконные военные формирования и будет обеспечены безопасные условия для проведения местных выборов, с участием всех украинских партий, ГО, СМИ и тому подобное. Поэтому, мне кажется, что это просто целенаправленный вброс, чтобы отвлечь внимание от всего остального", – подытожил он.

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым была незаконно аннексирован Москвой.

Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Подчеркивалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше рассмотреть вопрос.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Юрий Гримчак Аннексия Крыма Украина – Россия Владимир Путин Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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