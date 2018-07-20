Есть одно условие: Тука ответил на предложение Путина провести референдум на Донбассе

Предложение президента России Владимира Путина о проведении референдума на украинском Донбассе, которое он вероятно предложил во время встречи президента США Дональд Трамп, является бессмысленным, невозможным к исполнению. Выборы на Востоке возможны только после того, как Россия выведет свои войска из региона.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передают "Факты".

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В частности, чиновник усомнился в достоверности информации о том, что Путин действительно предложил Трампу провести референдум на Донбассе.



"У меня есть большие сомнения в достоверности этой информации. Официально никаких сообщений не видел и не слышал, поэтому очень осторожно относился бы к различного рода вбросам. Чьи это вбросы, российской стороны или американской, сказать трудно, ведь после совместной пресс-конференции с Путиным резко обострилось противостояние внутри американского политикума, причем не только в рядах демократов, но и у республиканцев", – отметил он.



Заместитель министра предположил, что в данном случае это могут быть "игры совершенно разных игроков, и думать очень тяжело". Кроме того, он считает, что реакция мирового сообщества на такое заявление будет крайне негативной.

Подобные нелепые идеи полностью противоречат не только Конституции Украины, но и всей международной практике. Не будет никакого референдума. Украина никогда согласия не даст. Нет в мире прецедентов, когда на оккупированной территории проводят выборы или референдумы. Абсолютно не верю в реализацию такого замысла. Это просто невозможно,

– отметил Тука.

Политик также добавил, что пока российские оккупационные войска не покинут Восток Украины, ни о каких выборах можно и не вспоминать.



"До тех пор, пока Путин не выведет свои войска из Донбасса, пока Украина не восстановит суверенитет на временно оккупированных территориях, ни о каких выборах, референдумах, опросах и прочем речи быть не может", – подытожил Тука.

Напомним, накануне Bloomberg сообщил, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Однако пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше рассмотреть.