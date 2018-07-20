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Є одна умова: Тука відповів на пропозицію Путіна провести референдум на Донбасі

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Тука прокоментував ймовірну пропозицію Путіна провести референдум на Донбасі
Тука прокоментував ймовірну пропозицію Путіна провести референдум на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Пропозиція президента Росії Володимира Путіна щодо проведення референдуму на українському Донбасі, яку він ймовірно запропонував під час зустрічі президентому США Дональдому Трампому, є безглуздою неможливою до виконання. Вибори на Сході можливі лише після того, як Росія виведе свої війська з регіону.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передають "Факти".

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Зокрема, чиновник засумнівався у достовірності інформації про те, що Путін і справді запропонував Трампу провести референдум на Донбасі.

"У мене є великі сумніви щодо достовірності цієї інформації. Офіційно жодних повідомлень не бачив і не чув, тому дуже обережно ставився би до різного роду вкидів. Чиї це вкиди, російської сторони чи американської, сказати важко, адже після спільної прес-конференції з Путіним різко загострилося протистояння всередині американського політикуму, причім не тільки у рядах демократів, а й у республіканців", – зазначив він.

Заступник міністра припустив, що в цьому випадку це можуть бути "ігри абсолютно різних гравців, і гадати дуже важко". Окрім того, він вважає, що реакція світової спільноти на таку заяву буде вкрай негативною.

Подібні безглузді ідеї повністю суперечать не тільки Конституції України, а й усій міжнародній практиці. Не буде ніякого референдуму. Україна ніколи згоди на це не дасть. Немає у світі прецедентів, коли на окупованій території проводять вибори або референдуми. Абсолютно не вірю в реалізацію такого задуму. Це просто неможливо,
– наголосив Тука.

Політик також додав, що доки російські окупаційні війська не покинуть Схід України, про будь-які вибори можна й не згадувати.

"До тих пір, поки Путін не виведе свої війська з Донбасу, поки Україна не відновить суверенітет на тимчасово окупованих територіях, ні про які вибори, референдуми, опитуваннях та інше мови бути не може", – підсумував Тука.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg повідомив, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Однак поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Георгій Тука
Джерело: 24 Канал
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