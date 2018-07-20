Є одна умова: Тука відповів на пропозицію Путіна провести референдум на Донбасі
Пропозиція президента Росії Володимира Путіна щодо проведення референдуму на українському Донбасі, яку він ймовірно запропонував під час зустрічі президентому США Дональдому Трампому, є безглуздою неможливою до виконання. Вибори на Сході можливі лише після того, як Росія виведе свої війська з регіону.
Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передають "Факти".
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Зокрема, чиновник засумнівався у достовірності інформації про те, що Путін і справді запропонував Трампу провести референдум на Донбасі.
"У мене є великі сумніви щодо достовірності цієї інформації. Офіційно жодних повідомлень не бачив і не чув, тому дуже обережно ставився би до різного роду вкидів. Чиї це вкиди, російської сторони чи американської, сказати важко, адже після спільної прес-конференції з Путіним різко загострилося протистояння всередині американського політикуму, причім не тільки у рядах демократів, а й у республіканців", – зазначив він.
Заступник міністра припустив, що в цьому випадку це можуть бути "ігри абсолютно різних гравців, і гадати дуже важко". Окрім того, він вважає, що реакція світової спільноти на таку заяву буде вкрай негативною.
Подібні безглузді ідеї повністю суперечать не тільки Конституції України, а й усій міжнародній практиці. Не буде ніякого референдуму. Україна ніколи згоди на це не дасть. Немає у світі прецедентів, коли на окупованій території проводять вибори або референдуми. Абсолютно не вірю в реалізацію такого задуму. Це просто неможливо,
– наголосив Тука.
Політик також додав, що доки російські окупаційні війська не покинуть Схід України, про будь-які вибори можна й не згадувати.
"До тих пір, поки Путін не виведе свої війська з Донбасу, поки Україна не відновить суверенітет на тимчасово окупованих територіях, ні про які вибори, референдуми, опитуваннях та інше мови бути не може", – підсумував Тука.
Нагадаємо, напередодні Bloomberg повідомив, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Однак поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.
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