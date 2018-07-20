У Росії розповіли, чи справді Путін пропонував Трампу провести референдум на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом справді запропонував йому провести референдум, аби вирішити збройний конфлікт на Сході України.

Про це заявив російський журналіст, головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у своєму Twitter.

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Напередодні Bloomberg повідомив, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Однак поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.

Водночас, за його словами, американський лідер вирішив взяти перерву, аби добре обдумати таку пропозицію глави Кремля.

Про референдум на Донбасі. Путін – Трамп – підтверджую. Трамп узяв тайм-аут,

– написав Венедиктов.

Про референдум на Донбассе . Путин-Трамп - подтверждаю. Трамп взял тайм-аут — Алексей Венедиктов (@aavst) 20 июля 2018 г.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.