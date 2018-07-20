Помпео назвав мету, яку Трамп реалізував на зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації Володимира Путіна під час останньої зустрічі у Гельсінкі налагодили канал для діалогу між двома країнами.

Про це розповів державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю EWTN, підсумовуючи зустріч американського президента Дональда Трампа зі своїм російським колегою Володимиром Путіним в Гельсінкі.

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Президент Трамп планував створити канал для спілкування та діалогу з Володимиром Путіним і успішно реалізував цю мету. У нас немає ілюзій щодо викликів, якими є Росія для США. Але існують такі загальні для наших країн питання, як боротьба з тероризмом,

– розповів Помпео.

Окрім того, держсекретар США зауважив, що президент Сполучених Штатів Америки намагається змінити "поганий шлях", яким ідуть Росія і КНДР, які володіють ядерною зброєю.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про"дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.