Трамп розповів, що з нетерпінням чекає другої зустрічі з Путіним

Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що надіється на наступну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, не зважаючи на шквал критики після саміту у Гельсінкі.

Про це президент США написав у своєму Twitter.

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Зустріч на вищому рівні з Росією мала великий успіх, за винятком справжніх ворогів народу – фейкових ЗМІ. Я з нетерпінням очікую нашої другої зустрічі, щоб ми могли приступити до реалізації деяких питань, включаючи припинення тероризму, безпеку Ізраїлю, поширення ядерної зброї, кібератаки, торгівлю, Україну, мир на Близькому Сході, Північну Корею та інше,

– заявив він.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 липня 2018 р.

....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems...but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 липня 2018 р.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.