Трамп розповів, що з нетерпінням чекає другої зустрічі з Путіним
Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що надіється на наступну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, не зважаючи на шквал критики після саміту у Гельсінкі.
Про це президент США написав у своєму Twitter.
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Зустріч на вищому рівні з Росією мала великий успіх, за винятком справжніх ворогів народу – фейкових ЗМІ. Я з нетерпінням очікую нашої другої зустрічі, щоб ми могли приступити до реалізації деяких питань, включаючи припинення тероризму, безпеку Ізраїлю, поширення ядерної зброї, кібератаки, торгівлю, Україну, мир на Близькому Сході, Північну Корею та інше,
– заявив він.
Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.