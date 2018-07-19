Трамп рассказал, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что надеется на следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на шквал критики после саммита в Хельсинки.

Об этом президент США написал в своем Twitter.

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Встреча на высшем уровне с Россией имела большой успех, за исключением настоящих врагов народа – фейковых СМИ. Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых вопросов, включая прекращение терроризма, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и прочее,

– заявил он.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 липня 2018 р.

....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems...but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 липня 2018 р.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.