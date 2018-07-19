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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Трамп рассказал, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным

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Трамп ждет следующей встречи с Путиным
Трамп ждет следующей встречи с Путиным / slovoidilo.ua

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что надеется на следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на шквал критики после саммита в Хельсинки.

Об этом президент США написал в своем Twitter.

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Встреча на высшем уровне с Россией имела большой успех, за исключением настоящих врагов народа – фейковых СМИ. Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых вопросов, включая прекращение терроризма, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и прочее,
– заявил он.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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