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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Трамп подтвердил ответственность Путина за вмешательство в президентские выборы США

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Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп / www.obozrevatel.com

В среду, 18 июля, глава Белого дома Дональд Трамп признал личную ответственность президента РФ Владимира Путина за вмешательство в президентские выборы США в ноябре 2016 года.

Об этом он сказал в в интервью телеканалу CBS, передает Deutsche Welle.

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Журналисты спросили Дональда Трампа о вероятном вмешательстве россиян и лично Владимира Путина в прошлые президентские выборы США.

Да, потому что он отвечает за страну. Так же как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Поэтому, конечно, как лидера страны его можно считать ответственным,
– ответил глава Белого дома.

Во время интервью он заверил, что доверяет сообщению американских спецслужб о причастности РФ к вероятному вмешательству в выборы. Так же Дональд Трамп отметил, что "предостерег" Путина в Хельсинки от подобных действий в будущем.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательство в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным.Таким образом, глава Белого дома, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Теги: Новости России Новости США Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп Выборы в США Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 Канал
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