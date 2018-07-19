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Во время визита в Европу умер личный телохранитель Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Частный охранник американского президента Дональда Трампа, у которого случился инсульт, умер.

Об этом сообщает The Guardian.

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По их информации, мужчина работал охранником 19 лет, а в воскресенье, 15 июля, у него случился инсульт во время визита президента Трампа на свой гольф-курорт Турнберри в Шотландии.

Сразу же вызвали медиков, но это не помогло, и он умер во вторник утром в окружении семьи.

Секретная служба США подтвердила смерть, но не уточнила имя человека, чтобы сохранить приватность, назвав его "выдающимся профессионалом высокого порядка".

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Теги: Новости США Дональд Трамп Жертвы
Источник: 24 Канал
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