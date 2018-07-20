Помпео назвал цель, которую Трамп реализовал на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин во время последней встречи в Хельсинки наладили канал для диалога между двумя странами.

Об этом рассказал государственный секретарь США Майк Помпео в интервью EWTN, подытоживая встречу американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки.

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Президент Трамп планировал создать канал для общения и диалога с Владимиром Путиным и успешно реализовал эту цель. У нас нет иллюзий относительно вызовов, которыми являются Россия для США. Но существуют такие общие для наших стран вопросы, как борьба с терроризмом,

– рассказал Помпео.

Кроме того, госсекретарь США отметил, что президент Соединенных Штатов Америки пытается изменить "плохой путь", которым следуют Россия и КНДР, обладающие ядерным оружием.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".