В России рассказали, действительно ли Путин предлагал Трампу провести референдум на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом действительно предложил ему провести референдум, чтобы решить вооруженный конфликт на Востоке Украины.

Об этом заявил российский журналист, главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Twitter.

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Накануне Bloomberg сообщил, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Однако пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше рассмотреть.



Однако, по его словам, американский лидер решил взять перерыв, чтобы хорошо обдумать такое предложение главы Кремля.

О референдуме на Донбассе. Путин – Трамп – подтверждаю. Трамп взял тайм-аут,

– написал Венедиктов.

Про референдум на Донбассе . Путин-Трамп - подтверждаю. Трамп взял тайм-аут — Алексей Венедиктов (@aavst) 20 июля 2018 г.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.