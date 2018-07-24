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Меркель обсудила с Лавровым ситуацию на востоке Украины

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Меркель и Лавров провели встречу в Берлине
Меркель и Лавров провели встречу в Берлине / Фото из открытых источников

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым обсудили ситуацию на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении заместителя спикера федерального правительства Ульрике Деммера, что размещено на сайте правительства Германии.

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Напомним, что 20 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого политики договорились о встрече 24 июля.

Отмечается, что встреча прошла 24 июня в Берлине при участии Меркель, министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, Лаврова и Герасимова.

Разговор был сосредоточен на ситуации на Среднем Востоке, особенно в Сирии. Конфликт на востоке Украины также обсуждался,
– говорится в сообщении.

Добавим, что в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили планы провести встречу "нормандской четверки" на уровне политических директоров в конце этой недели.

Теги: Новости России Новости политики Сергей Лавров Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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