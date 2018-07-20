21:58
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, сегодня
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Путин провел телефонный разговор с Меркель

93 Читати новину українською
Политики обсудили ряд проблем
Политики обсудили ряд проблем / svoboda.org

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Читайте также: Российский дипломат подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что политики обсудили ряд международных и региональных проблем.

Напомним, ранее Ангела Меркель поздравила встреча президентов США и России, отметив, что "всегда, когда ведутся переговоры, – это хорошо для всех". Канцлер Германии также положительно отреагировала на приглашение Дональдом Трампом Владимира Путина в Вашингтон.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
сегодня, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 84
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
сегодня, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 39
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
сегодня, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 94
Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
сегодня, 17:00 Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
Семен Кабакаєв 1555
Как не потерять форму во время отпуска: советы фитнес-тренера
сегодня, 16:15 Как не потерять форму во время отпуска: советы фитнес-тренера
52
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Как выглядит и сколько стоит самый дорогой гостиничный номер в мире
 27 октября 2017 , 02:06
Президент Молдовы Додон предположил, что Приднестровье может войти в состав Украины
 14 ноября 2017 , 14:57
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук