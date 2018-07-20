Путин провел телефонный разговор с Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что политики обсудили ряд международных и региональных проблем.

Напомним, ранее Ангела Меркель поздравила встреча президентов США и России, отметив, что "всегда, когда ведутся переговоры, – это хорошо для всех". Канцлер Германии также положительно отреагировала на приглашение Дональдом Трампом Владимира Путина в Вашингтон.