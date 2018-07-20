Путін провів телефонну розмову з Меркель

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.

Читайте також: Російський дипломат підтвердив, що Путін і Трамп обговорювали врегулювання ситуації на Донбасі

Відбулась телефонна розмова Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що політики обговорили низку міжнародних та регіональних проблем.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель привітала зустріч президентів США та Росії зауваживши, що "завжди, коли ведуться переговори, – це добре для всіх". Канцлер Німеччини також позитивно відреагувала на запрошення Дональдом Трампом Володимира Путіна у Вашингтон.