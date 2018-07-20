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Путін провів телефонну розмову з Меркель

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Політики обговорили низку проблем
Політики обговорили низку проблем / svoboda.org

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.

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Відбулась телефонна розмова Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що політики обговорили низку міжнародних та регіональних проблем.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель привітала зустріч президентів США та Росії зауваживши, що "завжди, коли ведуться переговори, – це добре для всіх". Канцлер Німеччини також позитивно відреагувала на запрошення Дональдом Трампом Володимира Путіна у Вашингтон.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини політики Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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