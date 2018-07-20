Російський дипломат підтвердив, що Путін і Трамп обговорювали врегулювання ситуації на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Гельсінкі обговорювали "конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації в Донбасі". Про це заявив Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов, виступаючи на міжнародному дискусійному клубі "Валдай".

Про це повідомляє "ТАСС".

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"Ця проблема обговорювалася, були зроблені конкретні пропозиції, як вирішувати це питання", — заявив Антонов.

Посол Росії у Вашингтоні також також був присутній на саміті. Також дипломат сказав, що "Київ практично нічого не робить для виконання Мінських угод".

Якщо всі країни підтримують Мінські домовленості, значить, їх треба виконувати. А в міру того, як ситуація рухається до виборів в Україні, я не бачу ніякого бажання в української влади йти шляхом виконання домовленостей. Це вже починають грати нюанси внутрішньополітичної ситуації в Україні,

—додав Антонов.

Нагадаємо, попередньо Посол Росії в США Анатолій Антонов заперечив, що на зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа у Гельсінкі були досягнуті якісь "секретні домовленості". Він заявив, що про всі домовленості, яких досягли президенти, оголосили "чітко й зрозуміло".