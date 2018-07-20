Российский дипломат подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки обсуждали "конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе". Об этом заявил Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на международном дискуссионном клубе "Валдай".

Об этом сообщает "ТАСС".

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"Эта проблема обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос", — заявил Антонов.

Посол России в Вашингтоне также присутствовал на саммите. Также дипломат сказал, что "Киев практически ничего не делает для выполнения Минских соглашений".

Если все страны поддерживают Минские договоренности, значит, их надо выполнять. А по мере того, как ситуация движется к выборам в Украине, я не вижу никакого желания у украинской власти идти по пути выполнения договоренностей. Это уже начинают играть нюансы внутриполитической ситуации в Украине,

—добавил Антонов.

Напомним, ранее Посол России в США Анатолий Антонов возразил, что на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки были достигнуты какие-то "секретные договоренности". Он заявил, что все договоренности, которых достигли президенты, объявили "четко и понятно".