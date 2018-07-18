Посол РФ розповів, чи були секретні домовленості на зустрічі Трампа з Путіним

Посол Росії в США Анатолій Антонов заперечив, що на зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа у Гельсінкі були досягнуті якісь "секретні домовленості".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Він заявив, що про всі домовленості, яких досягли президенти, оголосили "чітко й зрозуміло".

Антонов додав, що також, на переговорах йшлося про Україну і Сирію, після чого були дані конкретні доручення експертам працювати у цій сфері.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.



Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".