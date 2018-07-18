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Трамп вважає, що ЗМІ занижують важливість його зустрічі з Путіним

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / eadaily.com

Президент США Дональд Трамп невдоволений тим, як ЗМІ висвітлювали його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі.

Про це він написав у Twitter.

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"Зустріч з Путіним була великим успіхом, але тільки не для ЗМІ, які публікують фейкові новини", – заявив Трамп.

"У мене була ще й чудова зустріч з лідерами країн НАТО. Тільки завдяки мені вони збільшать фінансування альянсу на $33 мільярди. НАТО було слабким, а тепер знову стало сильним (що погано для Росії). А засоби масової інформації нічого про гроші не говорять, а тільки пишуть, що я комусь нагрубив", – додав він.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.

Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Теги: Новини політики Новини США Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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