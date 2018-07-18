Трамп считает, что СМИ занижают важность его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как СМИ освещали его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом он написал в Twitter.

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"Встреча с Путиным была большим успехом, но только не для СМИ, которые публикуют фейковые новости", – заявил Трамп.

The meeting between President Putin and myself was a great success, except in the Fake News Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018

"У меня была еще и замечательная встреча с лидерами стран НАТО. Только благодаря мне они увеличат финансирование Альянса на $33 миллиарда. НАТО было слабым, а теперь снова стало сильным (что плохо для России). А средства массовой информации ничего о деньгах не говорят, а только пишут, что я кому-то нагрубил", – добавил он.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2018

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин".



Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".