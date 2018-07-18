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Трамп считает, что СМИ занижают важность его встречи с Путиным

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / eadaily.com

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как СМИ освещали его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом он написал в Twitter.

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"Встреча с Путиным была большим успехом, но только не для СМИ, которые публикуют фейковые новости", – заявил Трамп.

"У меня была еще и замечательная встреча с лидерами стран НАТО. Только благодаря мне они увеличат финансирование Альянса на $33 миллиарда. НАТО было слабым, а теперь снова стало сильным (что плохо для России). А средства массовой информации ничего о деньгах не говорят, а только пишут, что я кому-то нагрубил", – добавил он.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин".

Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Теги: Новости политики СМИ Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Новости США
Источник: 24 Канал
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