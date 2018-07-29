Лавров і Герасимов могли залякувати Меркель, – дипломат

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повіз із собою начальника генштабу збройних сил Валерія Герасимова до Німеччини і Франції точно не для того, щоб говорити про миротворчу місію. Російська "миротворча" місія вже повністю розгорнута в Криму і Донбасі у вигляді окупаційних військ. Вочевидь, вони хотіли залякати Меркель.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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На переконання фахівця, заявлені росіянами і німцями тема розмови – про сирійський конфлікт – не витримує критики. Німеччина не присутня в Сирії – ні у військовому, ні політичному плані. Німеччина – потерпіла сторона через проблему біженців. Саме через це Меркель втратила підтримку всередині країни. Для неї це питання важливе з гуманітарної точки зору, щоб не розвалювався ЄС. Тому немає сенсу брати з собою начальника генштабу РФ.

Головне, чому Лавров привіз Герасимова до Меркель – щоб далі поглиблювати тріщину між США і Європою. Росіяни побачили, що є певні лінії розлому, які можна використовувати – для німців це питання "Північного потоку-2". Для росіян – це ключовий проект не тому, що вони зароблятимуть гроші. Це створить нову геостратегічну ситуацію – союз між Берліном і Москвою, можливо, Парижем, і змінить сутність ЄС,

– наголосив Хара.

По-друге, вважає дипломат, вочевидь, Лавров і Герасимов лякали наслідками для ЄС у випадку приєднання України і Грузії до НАТО. Заради цього туди і їздив Герасимов – розповісти, як діятимуть російські збройні сили. І які тоді виникнуть загрози для Німеччини і Франції.

Однак, на думку експерта, без України вирішити будь-які питання по врегулюванню конфлікту на Донбасі неможливо. До того ж, зауважує він, зараз склалася цікава ситуація, коли і США, і Європа фактично відстоюють наближені до України позиції.

На Заході розуміють, що в Україні не громадянський конфлікт, а збройне втручання Росії. Там також розуміють, що немає сенсу в "миротворчих" пропозиціях Путіна, так як вони спрямовані не на вирішення конфлікту, а на його затягування, щоб вийти з-під санкцій. Це черговий наступ Кремля по всім фронтам, щоб вийти з міжнародної ізоляції, закріпити за собою більшу роль, ніж регіонального лідера, і перехопити ініціативу з українського питання в Заходу,

– підкреслив Олександр Хара.

Нагадаємо, 24 липня канцлер ФРН Ангела Меркель і глава МЗС Німеччини Хайко Маас зустрілися у Берліні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровом та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим попри те, що на російського воєначальника накладені санкції ЄС. А 25 липня Лавров і Герасимов зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном. За повідомленнями ЗМІ, вони також обговорили сирійське питання, а також конфлікт в Україні.