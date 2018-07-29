08:11
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Лавров і Герасимов могли залякувати Меркель, – дипломат

90 Читать новость на русском
Лавров привіз на зустріч з Меркель начальника генштабу Росії
Лавров привіз на зустріч з Меркель начальника генштабу Росії / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повіз із собою начальника генштабу збройних сил Валерія Герасимова до Німеччини і Франції точно не для того, щоб говорити про миротворчу місію. Російська "миротворча" місія вже повністю розгорнута в Криму і Донбасі у вигляді окупаційних військ. Вочевидь, вони хотіли залякати Меркель.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

Читайте також: Російський чиновник попри санкції потрапив до Берліна: від Меркель чекають пояснень

На переконання фахівця, заявлені росіянами і німцями тема розмови – про сирійський конфлікт – не витримує критики. Німеччина не присутня в Сирії – ні у військовому, ні політичному плані. Німеччина – потерпіла сторона через проблему біженців. Саме через це Меркель втратила підтримку всередині країни. Для неї це питання важливе з гуманітарної точки зору, щоб не розвалювався ЄС. Тому немає сенсу брати з собою начальника генштабу РФ.

Головне, чому Лавров привіз Герасимова до Меркель – щоб далі поглиблювати тріщину між США і Європою. Росіяни побачили, що є певні лінії розлому, які можна використовувати – для німців це питання "Північного потоку-2". Для росіян – це ключовий проект не тому, що вони зароблятимуть гроші. Це створить нову геостратегічну ситуацію – союз між Берліном і Москвою, можливо, Парижем, і змінить сутність ЄС,
– наголосив Хара.

По-друге, вважає дипломат, вочевидь, Лавров і Герасимов лякали наслідками для ЄС у випадку приєднання України і Грузії до НАТО. Заради цього туди і їздив Герасимов – розповісти, як діятимуть російські збройні сили. І які тоді виникнуть загрози для Німеччини і Франції.

Однак, на думку експерта, без України вирішити будь-які питання по врегулюванню конфлікту на Донбасі неможливо. До того ж, зауважує він, зараз склалася цікава ситуація, коли і США, і Європа фактично відстоюють наближені до України позиції.

На Заході розуміють, що в Україні не громадянський конфлікт, а збройне втручання Росії. Там також розуміють, що немає сенсу в "миротворчих" пропозиціях Путіна, так як вони спрямовані не на вирішення конфлікту, а на його затягування, щоб вийти з-під санкцій. Це черговий наступ Кремля по всім фронтам, щоб вийти з міжнародної ізоляції, закріпити за собою більшу роль, ніж регіонального лідера, і перехопити ініціативу з українського питання в Заходу,
– підкреслив Олександр Хара.

Нагадаємо, 24 липня канцлер ФРН Ангела Меркель і глава МЗС Німеччини Хайко Маас зустрілися у Берліні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровом та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим попри те, що на російського воєначальника накладені санкції ЄС. А 25 липня Лавров і Герасимов зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном. За повідомленнями ЗМІ, вони також обговорили сирійське питання, а також конфлікт в Україні.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін Ангела Меркель Сергій Лавров Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Путіна протролили у центрі Москви: з'явилося фото
6 квітня 2016 , 20:58
Колишнього віце-президента ФІФА відсторонили від футболу до кінця життя
 9 вересня 2016 , 19:35
Боровся і грав з Шевченком, був партнером Ярмоленка, виграв усе – магічна кар'єра Роналдінью у фото
 17 січня , 13:09
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук