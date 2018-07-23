Прогресс в ядерном разоружении КНДР – нулевой, – Der Spiegel

Саммит главы Белого дома Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном не принес никаких конкретных результатов. Спутниковые снимки показывают, что Пхеньян продолжает развивать ядерную инфраструктуру. К тому же санкционное давление на Северную Корею ослабло.

Об этом пишет Der Spiegel.

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После подписания в июне соглашения о полном ядерном разоружении КНДР глава Белого дома начал хвастаться тем, что ядерную угрозу устранено. Однако договоренность с Ким Чен Ыном не предусматривает конкретных шагов и временных рамок, замечает издание. Эксперты утверждают, что прогресс в денуклеаризации Северной Кореи пока нулевой.

Согласно информации, размещенной на сайте 38 North, северокорейский режим продолжает развивать инфраструктуру вокруг ядерного реактора в Йонбене. Также на спутниковых снимках не видно, чтобы велись работы по сносу ядерных объектов.

На фотографиях, сделанных спутниками, заметно, как КНДР продолжает развивать ядерную инфраструктуру вокруг реактора в Йонбене. Фото: DigitalGlobe/Getty Images

Еще одна проблема заключается в том, что после переговоров в Сингапуре санкционное давление на Северную Корею снизилось, продолжают авторы публикации. Сильнее всего штрафные меры ослабил Китай. Во многих сферах Пекин и Пхеньян ведут бизнес в привычном режиме.

Поэтому большинство аналитиков призывают США пойти на уступки в вопросе мирных переговоров с КНДР, а Северную Корею – обеспечить прозрачность своей ядерной программы. Однако как этого достичь – неизвестно, ведь сейчас эти вопросы даже не обсуждаются, отмечает немецкая газета. Так, недавний визит в Северную Корею госсекретаря США Майка Помпео закончился "катастрофой". Лидер КНДР отказался с ним встречаться, зато американский дипломат несколько часов общался с премьер-министром страны Ким Йонг Лбом. После встречи северокорейская сторона обвинила Вашингтон в попытке одностороннего давления на страну.

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Напомним, 27 апреля состоялась историческая встреча между лидерами Южной и Северной Корей М Чжэ Ином и Ким Чен Ыном соответственно. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращения любых враждебных действий друг к другу. Кроме того, было договорено о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Что такое денуклеаризация?Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.