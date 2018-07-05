Помпео снова отправился в КНДР: известная цель его визита

Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею, где проведет консультации по денуклеаризации КНДР.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

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Мы на пути в КНДР для участия госсекретаря Помпео в следующем раунде консультаций. Мы стремимся к денуклеаризации Северной Кореи, как отметили президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на Сингапурском саммите

– написала Нойерт.

Добавим, что Майк Помпео тоже успел прокомментировать свой визит в Северную Корею. Он заявил, что ожидает выполнения обещаний, которые дал президенту Дональду Трампу Ким Чен Ын.

On our way to #DPRK for ⁦@SecPompeo⁩ ‘s next round of consultations. We are committed to the denuclearization of North Korea, as outlined by @potus & Chairman Kim at Singapore Summit @statedept pic.twitter.com/STI6cxiMk1 — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 липня 2018 р.

Looking forward to continuing our work toward the final, fully verified denuclearization of #DPRK, as agreed to by Chairman Kim. Good to have the press along for the trip. pic.twitter.com/qH72JkwuGx — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 5 липня 2018 р.



