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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Помпео снова отправился в КНДР: известная цель его визита

13 Читати новину українською
Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею, где проведет консультации относительно денуклеаризации КНДР.
Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею, где проведет консультации относительно денуклеаризации КНДР. / zn.ua

Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею, где проведет консультации по денуклеаризации КНДР.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

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Мы на пути в КНДР для участия госсекретаря Помпео в следующем раунде консультаций. Мы стремимся к денуклеаризации Северной Кореи, как отметили президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на Сингапурском саммите
– написала Нойерт.

Добавим, что Майк Помпео тоже успел прокомментировать свой визит в Северную Корею. Он заявил, что ожидает выполнения обещаний, которые дал президенту Дональду Трампу Ким Чен Ын.


 

Теги: Новости политики Майк Помпео КНДР Новости США
Источник: 24 Канал
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