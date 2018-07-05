Помпео снова отправился в КНДР: известная цель его визита
Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею, где проведет консультации по денуклеаризации КНДР.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
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Мы на пути в КНДР для участия госсекретаря Помпео в следующем раунде консультаций. Мы стремимся к денуклеаризации Северной Кореи, как отметили президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на Сингапурском саммите
– написала Нойерт.
Добавим, что Майк Помпео тоже успел прокомментировать свой визит в Северную Корею. Он заявил, что ожидает выполнения обещаний, которые дал президенту Дональду Трампу Ким Чен Ын.
Источник: 24 Канал
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