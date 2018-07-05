Помпео знову відправився у КНДР: відома мета його візиту

Держсекретар США Майк Помпео вилетів у Північну Корею, де проведе консультації щодо денуклеаризації КНДР.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила офіційна представниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.

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Ми на шляху до КНДР для участі держсекретаря Помпео в наступному раунді консультацій. Ми віддані денуклеаризації Північної Кореї, як зазначили президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин на Сінгапурському саміті,

– написала Нойєрт.

Додамо, що Майк Помпео теж встиг прокоментувати свій візит до Північної Кореї. Він заявив, що очікує виконання обіцянок, які дав президенту Дональду Трампу Кім Чен Ин.

On our way to #DPRK for ⁦@SecPompeo⁩ ‘s next round of consultations. We are committed to the denuclearization of North Korea, as outlined by @potus & Chairman Kim at Singapore Summit @statedept pic.twitter.com/STI6cxiMk1 — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 липня 2018 р.

Looking forward to continuing our work toward the final, fully verified denuclearization of #DPRK, as agreed to by Chairman Kim. Good to have the press along for the trip. pic.twitter.com/qH72JkwuGx — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 5 липня 2018 р.



