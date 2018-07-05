Помпео знову відправився у КНДР: відома мета його візиту
Держсекретар США Майк Помпео вилетів у Північну Корею, де проведе консультації щодо денуклеаризації КНДР.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила офіційна представниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.
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Ми на шляху до КНДР для участі держсекретаря Помпео в наступному раунді консультацій. Ми віддані денуклеаризації Північної Кореї, як зазначили президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин на Сінгапурському саміті,
– написала Нойєрт.
Додамо, що Майк Помпео теж встиг прокоментувати свій візит до Північної Кореї. Він заявив, що очікує виконання обіцянок, які дав президенту Дональду Трампу Кім Чен Ин.
Джерело: 24 Канал
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