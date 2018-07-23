Прогрес у ядерному роззброєнні КНДР – нульовий, – Der Spiegel

Саміт глави Білого дому Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином не приніс жодних конкретних результатів. Супутникові знімки показують, що Пхеньян продовжує розвивати ядерну інфраструктуру. До того ж санкційний тиск на Північну Корею ослаб.

Про це пише Der Spiegel.

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Після підписання у червні угоди про повне ядерне роззброєння КНДР глава Білого дому почав вихвалятися тим, що ядерну загрозу усунено. Однак домовленість із Кім Чен Ином не передбачає конкретних кроків і тимчасових рамок, зауважує видання. Експерти стверджують, що прогрес у денуклеаризації Північної Кореї наразі нульовий.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті 38 North, північнокорейський режим продовжує розвивати інфраструктуру навколо ядерного реактора в Йонбені. Також на супутникових знімках не видно, щоб велися роботи щодо знесення ядерних об'єктів.



На світлинах, зроблених супутниками, помітно, як КНДР продовжує розвивати ядерну інфраструктуру навколо реактора в Йонбені. Фото: DigitalGlobe/Getty Images

Ще одна проблема полягає в тому, що після переговорів у Сінгапурі санкційний тиск на Північну Корею знизився, продовжують автори публікації. Найсильніше штрафні заходи послабив Китай. У багатьох сферах Пекін і Пхеньян ведуть бізнес у звичному режимі.

Тому більшість аналітиків закликають США піти на поступки в питанні мирних переговорів із КНДР, а Північну Корею – забезпечити прозорість своєї ядерної програми. Однак як цього досягти – невідомо, адже наразі ці питання навіть не обговорюються, зауважує німецька газета. Так, недавній візит до Північної Кореї держсекретаря США Майка Помпео закінчився "катастрофою". Лідер КНДР відмовився з ним зустрічатися, натомість американський дипломат кілька годин спілкувався з прем'єр-міністром країни Кім Йонг Чолом. Після зустрічі північнокорейська сторона звинуватила Вашингтон у спробі одностороннього тиску на країну.

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Нагадаємо, 27 квітня відбулася історична зустріч між лідерами Південної та Північної Корей Му Чже Іном і Кім Чен Ином відповідно. Сторони, зокрема, підписали декларацію про встановлення миру та припинення будь-яких ворожих дій один до одного. Крім того, було домовлено про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Що таке денуклеаризація?Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.