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Помпео зробив заклик до світу через Північну Корею

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Майк Помпео
Майк Помпео / Фото з відкритих джерел

Державний секретар США Майк Помпео закликав міжнародне співтовариство продовжувати тиснути на Північну Корею допоки вона не відмовиться від ядерної зброї.

Про це пише "Голос Америки".

"Суворе виконання санкцій критично важливедля того, щоб ми досягли цієї мети. Якщо режим санкцій не дотримується, перспективи успішної денуклеаризації Північної Кореї зменшуються", – сказав він.

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На думку Помпео, Північна Корея намагається обійти режим санкцій. Зокрема, це відбувається у сфері поставок палива.

Нагадаємо, 27 квітня відбулася історична зустріч між лідерами Південної та Північної Корей Му Чже Іном і Кім Чен Ином відповідно. Сторони, зокрема, підписали декларацію про встановлення миру та припинення будь-яких ворожих дій один до одного. Крім того, було домовлено про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Що таке денуклеаризація?Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.

Теги: Новини політики КНДР Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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