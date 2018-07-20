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У США назвали термін, за який можна здійснити денуклеаризацію КНДР

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Здійснити денуклеаризацію КНДР можна за рік
Здійснити денуклеаризацію КНДР можна за рік / Фото з відкритих джерел

Денуклеаризація Корейського півострова технічно може бути проведена за рік часу, проте швидше за все, цього не станеться.

Про це заявив директор національної розвідки США Деніел Коутс, передає Reuters.

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Він зауважив, що це дуже складний процес і держсекретар США Майк Помпео спеціально позначив тривалі часові рамки.

З технічної точки зору така можливість є. Але, ймовірно, цього не станеться, оскільки Помпео ясно сказав, що на це потрібен певний час. Він назвав більш тривалі тимчасові рамки,
– заявив Коутс.

Також, глава нацрозвідки США визнав, що північнокорейська влада раніше не завжди виконувала домовленості, укладені з колишніми адміністраціями США. Водночас, теперішній американський уряд докладає усіх зусиль аби такого не повторилося.

Нагадаємо, 27 квітня відбулася історична зустріч між лідерами Південної та Північної Корей Му Чже Іном і Кім Чен Ином відповідно. Сторони, зокрема, підписали декларацію про встановлення миру та припинення будь-яких ворожих дій один до одного. Крім того, було домовлено про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Що таке денуклеаризація?Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Ядерна безпека Майк Помпео КНДР
Джерело: 24 Канал
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