У США назвали термін, за який можна здійснити денуклеаризацію КНДР

Денуклеаризація Корейського півострова технічно може бути проведена за рік часу, проте швидше за все, цього не станеться.

Про це заявив директор національної розвідки США Деніел Коутс, передає Reuters.

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Він зауважив, що це дуже складний процес і держсекретар США Майк Помпео спеціально позначив тривалі часові рамки.

З технічної точки зору така можливість є. Але, ймовірно, цього не станеться, оскільки Помпео ясно сказав, що на це потрібен певний час. Він назвав більш тривалі тимчасові рамки,

– заявив Коутс.

Також, глава нацрозвідки США визнав, що північнокорейська влада раніше не завжди виконувала домовленості, укладені з колишніми адміністраціями США. Водночас, теперішній американський уряд докладає усіх зусиль аби такого не повторилося.

Нагадаємо, 27 квітня відбулася історична зустріч між лідерами Південної та Північної Корей Му Чже Іном і Кім Чен Ином відповідно. Сторони, зокрема, підписали декларацію про встановлення миру та припинення будь-яких ворожих дій один до одного. Крім того, було домовлено про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Що таке денуклеаризація?Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.