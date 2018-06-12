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Про що йдеться в угоді між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином: деталі

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Про що йдеться в угоді між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином
Про що йдеться в угоді між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином / CNN

На завершення спільного саміту президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали важливу угоду, яка полягає у встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова.

Про це повідомив сайт BBС.

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Зустріч віч-на-віч між очільниками обох країн відбулася у вівторок, 12 червня, у Сінгапурі, на якому і підписали важливий документ.

Основними пунктами спільної угоди стали:

1. Сполучені Штати та КНДР зобов'язуються встановити нові відносини один із одним у відповідності з прагненням народів обох країн до миру та процвітання.

2. США та КНДР об'єднають свої зусилля для створення тривалого та стабільного мирного режиму на Корейському півострові.

3. КНДР зобов'язується докласти зусиль для повної денуклеаризації Корейського півострова, відповідно до Декларації, підписаної у Панмунджоні 27 квітня 2018 року, яку підписали під час саміту лідер КНДР та Південної Кореї.

4. США та КНДР зобов'язуються звільнити військовополонених. А точніше, тих, чиї імена уже визначили, мають негайно відправити на батьківщину.

Президент США Трамп показав журналістам угоду між країнами
Президент США Трамп показав журналістам угоду між країнами

До слова, під час рукостискання з очільником КНДР Кім Чен Ином президент США Дональд Трамп хотів показати, що він насправді є лідером у цій парі, хоча їхня перша зустріч була дуже награною. Натомість справжнім господарем ситуації був північнокорейський лідер.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Кім Чен Ин КНДР Новини США Сінгапур
Джерело: 24 Канал
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