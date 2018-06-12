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Дональд Трамп та Кім Чен Ина підписали важливий документ в Сінгапурі: фото

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Дональд Трамп та Кім Чен Ин підписали важливий документ в Сінгапурі
Дональд Трамп та Кім Чен Ин підписали важливий документ в Сінгапурі / CNN

У вівторок, 12 червня, президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали підсумковий документ під час історичної зустрічі в Сінгапурі.

Про це повідомив сайт CNN.

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Трамп на початку переговорів зазначив, що почуває себе дуже добре, і додав: "ми будемо мати чудову дискусію".

Зустріч Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі
Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали важливий документ

Після того, як два лідери підписали так звану спільну угоду, президент США Трамп заявив, що він розробив "дуже особливий зв'язок" з Кім Чен Ином.

Я думаю, що наші стосунки з Північною Кореєю будуть зовсім іншими, ніж були раніше. Ми обидва хочемо дещо зробити. Люди будуть вражені і задоволені, а ми будемо піклуватись про її найбільшу та дуже небезпечну проблему для світу,
– сказав Дональд Трамп після зустрічі.

Трамп і Кім Чен Ин підписали важливий документ
Президент США Дональд Трамп

А на запитання чи запросить президент США лідера КНДР Кім Чен Ина до Білого дому, Трамп відповів: "абсолютно точно".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч у форматі віч-на-віч, тобто на заході були присутніми лише перекладачі. Опісля відбулися зустріч у розширеному складі та робочий ланч за участю двох очільників держав.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Кім Чен Ин КНДР Новини США Сінгапур
Джерело: 24 Канал
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