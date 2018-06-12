Дональд Трамп та Кім Чен Ина підписали важливий документ в Сінгапурі: фото

У вівторок, 12 червня, президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали підсумковий документ під час історичної зустрічі в Сінгапурі.

Про це повідомив сайт CNN.

Читайте також: Кім Чен Ин: Світ побачить великі зміни

Трамп на початку переговорів зазначив, що почуває себе дуже добре, і додав: "ми будемо мати чудову дискусію".



Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали важливий документ

Після того, як два лідери підписали так звану спільну угоду, президент США Трамп заявив, що він розробив "дуже особливий зв'язок" з Кім Чен Ином.

Я думаю, що наші стосунки з Північною Кореєю будуть зовсім іншими, ніж були раніше. Ми обидва хочемо дещо зробити. Люди будуть вражені і задоволені, а ми будемо піклуватись про її найбільшу та дуже небезпечну проблему для світу,

– сказав Дональд Трамп після зустрічі.



Президент США Дональд Трамп

А на запитання чи запросить президент США лідера КНДР Кім Чен Ина до Білого дому, Трамп відповів: "абсолютно точно".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч у форматі віч-на-віч, тобто на заході були присутніми лише перекладачі. Опісля відбулися зустріч у розширеному складі та робочий ланч за участю двох очільників держав.