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Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали важный документ в Сингапуре: фото

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали важный документ в Сингапуре
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали важный документ в Сингапуре / CNN

Во вторник, 12 июня, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали итоговый документ во время исторической встречи в Сингапуре.

Об этом сообщил сайт CNN.

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Трамп в начале переговоров отметил, что чувствует себя очень хорошо, и добавил: "мы проведем замечательную дискуссию".

Трамп и Ким Чен Ын подписали важный документ
Трамп и Ким Чен Ын подписали важный документ

После того, как два лидера подписали так называемій совместній договор, президент США Трамп заявил, что он разработал "очень особую связь" с Ким Чен Ыном.

Я думаю, что наши отношения с Северной Кореей будут совсем другими, чем были раньше. Мы оба хотим кое-что сделать. Люди будут поражены и довольны, а мы будем заботиться о ее наибольшей и очень опасной проблеме для мира,
– сказал Дональд Трамп после встречи.

Дональд Трапм
Президент США Дональд Трамп

А на вопрос пригласит ли президент США лидера КНДР Ким Чен Ына в Белый дом, Трамп ответил: "Абсолютно точно".

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу в формате с глазу на глаз, то есть на мероприятии присутствовали лишь переводчики. После состоялись встреча в расширенном составе и рабочий ланч с участием двух глав государств.

Теги: Сингапур Дональд Трамп Ким Чен Ын КНДР Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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